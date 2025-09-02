Kunasek kritisiert Inflationskurs der Regierung

Nach der politischen Sommerpause startet die Regierung mit einer zweitägigen Klausur. Steiermarks Landeshauptmann Mario Kunasek zeigt sich jedoch skeptisch, ob dabei konkrete Lösungen gegen die anhaltend hohe Inflation präsentiert werden. Den Vorschlag von Kanzler Stocker, Pensionen sozial gestaffelt geringer zu erhöhen, bezeichnet Kunasek als falschen Weg – damit würden ausgerechnet jene belastet, die ohnehin am stärksten unter der Teuerung leiden. Stattdessen fordert er, die Wirtschaft durch Investitionen und Impulse zu beleben. Mehr dazu im Video oben!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.