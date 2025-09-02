Politische Klausur

Kunasek kritisiert Inflationskurs der Regierung

02.09.2025 14:45
Nach der politischen Sommerpause startet die Regierung mit einer zweitägigen Klausur. Steiermarks Landeshauptmann Mario Kunasek zeigt sich jedoch skeptisch, ob dabei konkrete Lösungen gegen die anhaltend hohe Inflation präsentiert werden. Den Vorschlag von Kanzler Stocker, Pensionen sozial gestaffelt geringer zu erhöhen, bezeichnet Kunasek als falschen Weg – damit würden ausgerechnet jene belastet, die ohnehin am stärksten unter der Teuerung leiden. Stattdessen fordert er, die Wirtschaft durch Investitionen und Impulse zu beleben. Mehr dazu im Video oben!

