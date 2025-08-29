Designerin im Talk

Trends und Farben: So gelingt der Herbst-Look

29.08.2025 14:09
Designerin Martina Müller verrät im Gespräch, was ihren unverkennbaren Signature-Look von Callisti ausmacht: breite Taillengürtel, monochrome Outfits und reduzierte Schnitte, die dennoch Eleganz und Extravaganz versprühen. Mit ihren Kollektionen richtet sie sich an starke Frauen, die Mode selbstbewusst tragen und sich auch mal etwas Ausgefallenes zutrauen. Und wir sprechen darüber, wie der Herbst-Look ideal gelingt – vom stylischen Lagen-Look bis zu den Farben, die aktuell im Trend liegen.

