Kampf um Notarztstützpunkte geht „in die Luft“

Wesentlich schlechtere Versorgung befürchten Fachleute und Politiker durch die Schließung von elf der 32 Notarztstützpunkte auch im Marchfeld und in Waidhofen an der Ybbs. Obwohl man schon die Ausweitung der Flugrettung schon verkündet habe, habe man das noch gar nicht ausverhandelt. Auch ein Stützpunkt für 1300 Quadratkilometer bereitet schwere Sorgen und Ängste.
Für riesigen Wirbel sorgen die drohenden Schließungen der Notarztstützpunkte in Niederösterreich, die bis April 2027 von 32 auf 21 reduziert werden sollen.
Gegen die Streichung des Notarztes in Waidhofen an der Ybbs revoltiert die „Aktion Herzalarm“, die unter anderem aus Medizinern und Personen des Gesundheitsmanagements wie Ex-Rehazentrums-Chef Alfred Lichtenschopf, dem ehemaligen Vorstand der Landesklinikenholding Helmut Krenn, Martin Gattermeier, Ex-Primar im dortigen Spital, oder Klaus Katzensteiner, einst medizinischer Leiter der AUVA Linz, kommt.
Knapp 1000 Einsätze kompensieren ...
Der Notarzt aus Waidhofen an der Ybbs absolviere knapp 1000 Einsätze pro Jahr. „Der Flugrettungsstützpunkt, der jetzt schon gut beschäftigt ist, soll das übernehmen, obwohl man dort im Einzugsgebiet von Skipisten und Mountainbikestrecken ist“, betont Lichtenschopf, dass man noch nicht einmal mit dem ÖAMTC gesprochen habe, dass die Helikopterteams bald rund um die Uhr eingesetzt werden sollen. Der Automobilklub sagt dazu nur, dass derzeit „Ideen des Landes auf dem Tisch liegen, die weiterentwickelt“ werden sollen.
Steile Straßen für Notarztfahrzeug ...
Zusätzlich soll dort auch ein Notarzteinsatzfahrzeug stationiert werden, obwohl steile Straßen weitab der Notfall-Hotspots im Winter sicher zu Problemen führen würden. „Aktion“Herzalarm“ fordert einen Praxistest vorab, kritisiert ebenso fehlende hochqualifizierte Sanitäter – die Krone berichtete – und betont, dass ohne Notarztstützpunkt eine wesentliche Komponente zur Ausbildung von Anästhesisten in Waidhofen an der Ybbs wegfalle.
Ein Notarzt für 110.000 Einwohner?
Proteste gegen die Schließungen kommen auch aus dem Marchfeld. Dort soll der Standort in Groß-Enzersdorf wegfallen. Dann hätte die der Bezirk Gänserndorf mit 110.000 Einwohnern und einer Fläche von 1300 Quadratkilometern nur noch einen Notarzt-Stützpunkt – jenen in Gänserndorf. „Damit droht im Marchfeld eine riesige Versorgungslücke“, klagen Bürgermeister Clemens Nagl aus Leopoldsdorf und seine Groß-Enzersdorfer Amtskollegin Monika Obereigner-Sivec.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.