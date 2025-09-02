Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Immer mehr Kritik

Kampf um Notarztstützpunkte geht „in die Luft“

Niederösterreich
02.09.2025 09:15
Ortschef Nagl und Amtskollegin Obereigner-Sivec (links) protestieren gegen die Schließung des ...
Ortschef Nagl und Amtskollegin Obereigner-Sivec (links) protestieren gegen die Schließung des Notarzt- Stützpunktes Groß-Enzerdsdorf. Dr. Alfred Lichtenschopf (rechts) zweifelt, ob Hubschrauber die Notarztstützpunkte ersetzen können.(Bild: Krone KREATIV/A. Altmann, Patrick Huber, Privat z.V.g.)

Wesentlich schlechtere Versorgung befürchten Fachleute und Politiker durch die Schließung von elf der 32 Notarztstützpunkte auch im Marchfeld und in Waidhofen an der Ybbs. Obwohl man schon die Ausweitung der Flugrettung schon verkündet habe, habe man das noch gar nicht ausverhandelt. Auch ein Stützpunkt für 1300 Quadratkilometer bereitet schwere Sorgen und Ängste.

0 Kommentare

Für riesigen Wirbel sorgen die drohenden Schließungen der Notarztstützpunkte in Niederösterreich, die bis April 2027 von 32 auf 21 reduziert werden sollen.

Gegen die Streichung des Notarztes in Waidhofen an der Ybbs revoltiert die „Aktion Herzalarm“, die unter anderem aus Medizinern und Personen des Gesundheitsmanagements wie Ex-Rehazentrums-Chef Alfred Lichtenschopf, dem ehemaligen Vorstand der Landesklinikenholding Helmut Krenn, Martin Gattermeier, Ex-Primar im dortigen Spital, oder Klaus Katzensteiner, einst medizinischer Leiter der AUVA Linz, kommt.

Knapp 1000 Einsätze kompensieren ...
Der Notarzt aus Waidhofen an der Ybbs absolviere knapp 1000 Einsätze pro Jahr. „Der Flugrettungsstützpunkt, der jetzt schon gut beschäftigt ist, soll das übernehmen, obwohl man dort im Einzugsgebiet von Skipisten und Mountainbikestrecken ist“, betont Lichtenschopf, dass man noch nicht einmal mit dem ÖAMTC gesprochen habe, dass die Helikopterteams bald rund um die Uhr eingesetzt werden sollen. Der Automobilklub sagt dazu nur, dass derzeit „Ideen des Landes auf dem Tisch liegen, die weiterentwickelt“ werden sollen.

Lesen Sie auch:
Notarztwägen haben in Zukunft in vielen Regionen deutlich längere Anfahrtswege.
Krone Plus Logo
Elf Stützpunkte weg!
Wo der Notarzt in Zukunft einen weiten Weg hat
26.07.2025
Schließungen drohen
Alarm aus den Regionen wegen Notarztstützpunkten
29.07.2025
Strittige Reform in NÖ
Streichliste fix: Elf Notarzt-Stützpunkte weniger
20.08.2025

Steile Straßen für Notarztfahrzeug ...
Zusätzlich soll dort auch ein Notarzteinsatzfahrzeug stationiert werden, obwohl steile Straßen weitab der Notfall-Hotspots im Winter sicher zu Problemen führen würden. „Aktion“Herzalarm“ fordert einen Praxistest vorab, kritisiert ebenso fehlende hochqualifizierte Sanitäter  – die Krone berichtete – und betont, dass ohne Notarztstützpunkt eine wesentliche Komponente zur Ausbildung von Anästhesisten in Waidhofen an der Ybbs wegfalle.

Ein Notarzt für 110.000 Einwohner?
Proteste gegen die Schließungen kommen auch aus dem Marchfeld. Dort soll der Standort in Groß-Enzersdorf wegfallen. Dann hätte die der Bezirk Gänserndorf mit 110.000 Einwohnern und einer Fläche von 1300 Quadratkilometern nur noch einen Notarzt-Stützpunkt – jenen in Gänserndorf. „Damit droht im Marchfeld eine riesige Versorgungslücke“, klagen Bürgermeister Clemens Nagl aus Leopoldsdorf und seine Groß-Enzersdorfer Amtskollegin Monika Obereigner-Sivec.

Porträt von René Denk
René Denk
Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
227.157 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
198.477 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
127.971 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2415 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
1971 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1219 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf