Kampf um Notarztstützpunkte geht „in die Luft“

Gegen die Streichung des Notarztes in Waidhofen an der Ybbs revoltiert die „Aktion Herzalarm“, die unter anderem aus Medizinern und Personen des Gesundheitsmanagements wie Ex-Rehazentrums-Chef Alfred Lichtenschopf, dem ehemaligen Vorstand der Landesklinikenholding Helmut Krenn, Martin Gattermeier, Ex-Primar im dortigen Spital, oder Klaus Katzensteiner, einst medizinischer Leiter der AUVA Linz, kommt.

Knapp 1000 Einsätze kompensieren ...

Der Notarzt aus Waidhofen an der Ybbs absolviere knapp 1000 Einsätze pro Jahr. „Der Flugrettungsstützpunkt, der jetzt schon gut beschäftigt ist, soll das übernehmen, obwohl man dort im Einzugsgebiet von Skipisten und Mountainbikestrecken ist“, betont Lichtenschopf, dass man noch nicht einmal mit dem ÖAMTC gesprochen habe, dass die Helikopterteams bald rund um die Uhr eingesetzt werden sollen. Der Automobilklub sagt dazu nur, dass derzeit „Ideen des Landes auf dem Tisch liegen, die weiterentwickelt“ werden sollen.