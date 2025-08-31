Karriere mit Lehre noch nie so attraktiv wie heute

Tirol ist ein Land der Eigentümer. 53 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler besitzen ein eigenes Haus oder eine Wohnung – deutlich mehr als im österreichischen Durchschnitt. Daher ist „leistbares Wohnen“ eines der ganz großen Themen der Landesregierung. Wer baut oder saniert, muss ausreichend qualifizierte Fachkräfte finden, die diese Aufgabe erfüllen können. Doch es gibt einen klaren Trend: In fünf bis zehn Jahren könnte es ganz schön schwierig werden, Handwerker schnell und zu fairen Preisen zu finden. Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie bestellen im Herbst eine neue Heizung oder eine Solaranlage, weil Sie Geld sparen und das Klima schützen wollen. Monate verstreichen, die Monteure sind ausgebucht. Im Winter platzt ein Rohr – und niemand kommt kurzfristig. Oft bleibt nur, auf improvisierte Lösungen auszuweichen – das kann teuer oder gefährlich werden.