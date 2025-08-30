Den Wert der Lehrausbildung endlich erkennen

Freilich hat die Lehre nach wie vor gerne den Ruf, dass junge Menschen wenig verdienen, oft die Drecksarbeit machen müssen und ausgenützt werden. Aber das sind Vorurteile, die es in den allermeisten Lehrberufen gar nicht mehr gibt bzw. geben kann. Aus einfachem Grund: Fühlt sich ein Lehrling ausgenützt, erscheint er am nächsten Tag einfach nicht mehr. Und im Gegensatz zu früher, als man zu Hause noch – wie auch immer – „zurechtgewiesen“ wurde, ist das heute oftmals auch den Eltern egal. Zudem sind genügend andere Lehrstellen offen, das Buhlen unter den Betrieben um gute Lehrlinge kennt kaum Grenzen.