Hund von Urlauberin biss Vermieter in Oberschenkel

Grantig? Christoph Waltz wortkarg in Venedig
„Frankenstein“
Zu einem verhängnisvollen Hundebiss kam es im Tiroler Außerfern! Der Vierbeiner einer holländischen Urlauberin biss den Vermieter einer Ferienwohnung (48) plötzlich in den Oberschenkel. Der Mann wurde dabei erheblich verletzt.
Zur verhängnisvollen Begegnung kam es am Samstag in Biberwier (Bezirk Reutte): „Ein 48-Jähriger wurde von einem Hund in den Oberschenkel gebissen“, schildert ein Sprecher der Tiroler Polizei der „Krone“. Die Besitzerin des Vierbeiners war mit ihrem Foxterrier in der Ferienwohnung des Mannes einquartiert.
Ursache für Biss unklar
Warum der Hund zugebissen hat, war vorerst noch unklar. Der Mann wurde beim Zwischenfall erheblich verletzt und begab sich laut der Exekutive selbstständig in ärztliche Behandlung.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.