Hund von Urlauberin biss Vermieter in Oberschenkel

Zur verhängnisvollen Begegnung kam es am Samstag in Biberwier (Bezirk Reutte): „Ein 48-Jähriger wurde von einem Hund in den Oberschenkel gebissen“, schildert ein Sprecher der Tiroler Polizei der „Krone“. Die Besitzerin des Vierbeiners war mit ihrem Foxterrier in der Ferienwohnung des Mannes einquartiert.