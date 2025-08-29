Heftige Worte aus Russland ++ Minister-Deepfake

Die jüngsten Aussagen aus dem Kreml sind besorgniserregend, und zwar für Österreich. Der russische Ex-Präsident Medwedew droht Österreich sogar mit einem Angriff. Außerdem: Das Bundeskriminalamt warnt vor einer neuen Betrugsmasche, bei der Kriminelle mit Deepfake-Technologie die Identität von Innenminister Karner vortäuschen, um Geldforderungen zu stellen.