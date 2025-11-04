Gaspreis-Explosion droht ++ Känguru verschwunden

Erst die angekündigte Erhöhung der Gas-Netzkosten und nun droht der nächste Preisschock: Katar will Europa kein Flüssiggas mehr liefern. Grund ist das geplante EU-Lieferkettengesetz, das mit strengen Auflagen und hohen Strafen die Energiepartnerschaft ins Wanken bringt. Und: Ein ungewöhnlicher Fall sorgt im Bezirk Hollabrunn für Aufsehen: In einem Freizeitpark bei Kleinhaugsdorf ist seit Freitag ein junges Känguru spurlos verschwunden. Da es keine Anzeichen für eine Flucht gibt, vermuten die Besitzer einen Diebstahl und setzen nun 2.000 Euro Belohnung für Hinweise aus. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 4. November, mit Moderatorin Stefana Madjarov.