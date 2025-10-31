Feuerteufel in Kärnten ++ Tödliche Vergangenheit

Bereits zum fünften Mal innerhalb eines halben Jahres ist Freitagfrüh ein Brand in der kleinen Ortschaft Oberdorf (Gemeinde Rennweg, Bezirk Spittal an der Drau) ausgebrochen. Diesmal brannte es im Keller eines Wohnhauses, die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle, doch die Bewohner sind mehr als nur beunruhigt. Und: Fast fünfzig Jahre lang lebte er unbehelligt – jetzt hat ihn die Vergangenheit eingeholt. In einem Hotel in einem beliebten Urlaubsort klickten für einen Österreicher die Handschellen. Er soll gemeinsam mit seinem Vater vor Jahrzehnten einen Mann getötet haben. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 31. Oktober, mit Moderatorin Stefana Madjarov.