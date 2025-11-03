Lehrkräfte schlagen Alarm ++ Schiri kollabiert

Österreichs Lehrkräfte gaben in einer Umfrage an, dass Vandalismus und Gewalt an Schulen zugenommen hätten. Im Vergleich zu 2018 seien auch mehr Schülerinnen und Schüler verhaltensauffällig, immer wieder komme es zu Mobbing. Und: Zu Allerheiligen wurde ein Zweitliga-Damenmatch in Guttaring zur dramatischen Rettungsaktion: Beim Spiel SV Kraig gegen GAK klagte der Schiedsrichter über Brustschmerzen und brach zusammen. Dank eines beherzten Zuschauers und des vor Ort bereitstehenden Defibrillators konnte Schlimmeres verhindert werden. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 3. November, mit Moderatorin Stefana Madjarov.