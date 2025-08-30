Superstars im Alterheim: Mörderjagd auf Sparflamme

„The Thursday Murder Club“ will gleichzeitig Krimi und Komödie sein, was in den letzten Jahren als „Cozy Crime“ geradezu ein neues Genre geworden ist. Doch während es in einem Roman leichter ist, die witzigen Eigenheiten und Charaktere der Protagonisten zu zeichnen, bleibt dafür in der Verfilmung von Regisseur Chris Columbus kaum Raum – vielleicht wäre eine Serie dafür besser geeignet gewesen. So bleiben die Figuren aufgrund der relativ dicht gestrickten Handlung eher blass. Schade, bei Schauspiel-Kapazundern wie Helen Mirren, die als ehemalige Agentin Elizabeth noch am stärksten aufzeigen kann, oder Ex-007 Pierce Brosnan, dem der linke Gewerkschafter Ron so gar nicht auf den Leib passen mag. Wenig Zeit zu glänzen haben David Tennant als Bösewicht Ian Ventham sowie die Mordclub-Mitglieder Ben Kingsley („Gandhi“, „Schindlers Liste“) als Ibrahim und Celia Imrie („Mamma Mia!“) als Joyce.