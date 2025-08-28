Mit diesen Übungen stärken wir unser Immunsystem

Diesmal widmet sich Yasmina einem absolut lebenswichtigen Thema: der Stärkung unseres Immunsystems. Dafür spielt neben gesunder Ernährung, gutem Schlaf und Stressreduktion auch die richtige Bewegung eine entscheidende Rolle. Mit einfachen Übungen kann man oft viel erreichen, wenn man sie regelmäßig macht.