„Österreich-Aufschlag“ im Visier, Karner-Betrüger

Österreich zahlt drauf: Kanzler Christian Stocker kündigt Maßnahmen gegen den Preisaufschlag an. Doch was kann man konkret gegen den „Österreich-Aufschlag“ tun? Das erklärt „Krone“-Wirtschaftsredakteur Peter Stadlmüller im Talk. Außerdem: Ausgerechnet mit der Identität von Innenminister Gerhard Karner versuchen Betrüger derzeit, in falschen Videochats Lösegeld zu erpressen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Elena Pasching.