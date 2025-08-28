Voest-Drama, Wirt staunte und alles zur KidsKrone

Ein Gastronom traf bei einem Einsatz auf jenen 28-Jährigen, den er einst wegen Betrugs hinauswarf – warum der Mann trotzdem unbescholten blieb. Und: Alles zur aktuellen Ausgabe der „KidsKrone“ erklärt Chefredakteur Robert Steiner im Talk. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.