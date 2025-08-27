Wäsche-Phantom, Tara im Glück und „Drama, Baby“

Erst der nächtliche Wäsche-Ordner in Oberwart, dann meldet auch eine Frau aus Deutsch-Schützen seltsame Veränderungen an ihrer Wäschespinne. Ob hier ein echter Wäsche-Geist am Werk ist? Und: Sie macht Reality-TV, seitdem sie ein Teenager ist, er ist ein Newcomer. Und obwohl die beiden auch sonst in Vielem verschieden sind, sind sie hoffnungslos verliebt: Tara und Dennis. Außerdem: Mit Sprüchen wie „Die Tasche muss lebendig sein“ oder „Drama, Baby, Drama“ wurde er zum Kult. Heute ist er bei uns zu Gast: Bruce Darnell! Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.
