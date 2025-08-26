Förderdschungel, Storchzeit und skurrile Automaten

Millionen an EU-Geldern fließen an Vereine und Initiativen, doch kaum jemand weiß, wohin das Geld wirklich geht. Nach den „Krone“-Berichten und FPÖ-Anfragen prüft jetzt auch die Bundesregierung das Fördersystem. Und: Der Klapperstorch kommt wieder öfter zu uns. Das bedeutet jetzt zwar keinen großen Babyboom in den menschlichen Behausungen des Landes, sehr wohl aber in den Storchennestern. Außerdem: Immer mehr Automatenshops in Linz verkaufen Alkohol und Nikotinprodukte ohne wirksame Alterskontrolle und das Angebot ist noch „prickelnder“, als bisher vermutet. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.