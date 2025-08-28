Ochsenknecht darf ausreisen ++ Minneapolis-Angriff

Das Landesgericht Innsbruck hat rasch über den Antrag der Verteidigung von Jimi Blue Ochsenknecht entschieden und damit die bisherigen Auflagen nach seiner Diversion überprüft. Und nur Stunden nach der Bluttat von Minneapolis, bei der zwei Kinder erschossen wurden, ermittelt das FBI wegen eines möglichen Hassverbrechens oder gar Terrorakts. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 28. August, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.