NGO-Förderungen im Kreuzfeuer ++ Eigenheim Luxus

Steuergelder im Fokus: Immer mehr EU und Bundesförderungen für NGOs werfen Fragen auf. Jetzt nimmt die Regierung die Vergabepraxis genau unter die Lupe, wer profitiert wirklich von den Millionen und wie transparent läuft alles ab? Und: Der Traum von den eigenen vier Wänden beschäftigt aktuell viele Menschen in Österreich und das aus gutem Grund. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone-News am 26. August, mit Moderatorin Stefana Madjarov.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.