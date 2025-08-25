Bankomatsprenger-Netzwerk ++ Elch Emil on Tour

Das Einsatzkommando Cobra hat erneut zugeschlagen: Nach einer weiteren Bankomatsprengung in Oberösterreich konnten die Elitekräfte binnen weniger Stunden vier Verdächtige festnehmen. Ein spektakulärer Schlag gegen eine internationale Bande, die bereits 28 Mal zugeschlagen hat. Und: Elch „Emil“ sorgt weiterhin für Schlagzeilen: Der tierische Wanderer zieht quer durch Österreich und begeistert wie besorgt zugleich Tierfreunde und Anwohner. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 25. August, mit Moderatorin Stefana Madjarov.