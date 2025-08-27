krone.tv-News-Show

Verbrenner-Aus ++ Taylor Swift im Liebesglück

27.08.2025 18:43
Die europäischen Autohersteller und Zulieferer haben mit einem deutlichen Schreiben an die EU-Kommission eine Kehrtwende bei den CO₂-Zielen gefordert. Außerdem: Der Verlobungspost von Taylor Swift und Travis Kelce hat bereits Millionen von Likes erhalten. Swifties sind aus dem Häuschen. 

