„Lehrermangel gibt es in Niederösterreich keinen!“

Kooperation mit Jugendrotkreuz

Digitalisierung, KI sowie Smartphone-Kompetenz werden auch im neuen Schuljahr dominierende Themen im Unterricht sein. Ebenso wie der Umgang mit psychischen Belastungen. Unter dem Motto „Gemeinsam lösen wir’s!“ werden in Zusammenarbeit mit dem Jugendrotkreuz einerseits Pädagogen zu Ersthelfern – sowohl für körperliche, als auch für seelische Notfälle – ausgebildet. Andererseits wird mit den Jugendlichen in Workshops erarbeitet, wie psychisch belastende Situationen erkannt werden können und wie man damit umgeht. „Sowohl für Schüler als auch für Eltern wird es ein Netzwerk an Beratungsstellen geben“, erklärt Ulrike Hanka, die zuständige Abteilungsleiterin vom Jugendrotkreuz.