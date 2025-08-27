Anrainer gehen juristisch gegen Staubplage vor

Graf reicht es jetzt. „Ich habe den Strafrechtsexperten Manfred Ainedter kontaktiert. Dieser meint dazu: ,Die Untätigkeit und Unterlassung stellen nach dem Strafgesetzbuch eindeutig den Tatbestand eines Amtsmissbrauches dar‘“. Graf: „Ainedter bereitet nun eine Strafanzeige gegen den Bürgermeister und seinen Vize vor. Im Falle einer Verurteilung drohen mehrjährige Haftstrafen“, so der Leopoldsdorfer.