Ochsenknecht-Prozess und Ukraine-Gipfel in Wien?

Der Betrugsprozess gegen Jimi Blue Ochsenknecht um eine jahrelang unbezahlte Hotelrechnung ist mit einer Geldbuße für den Schauspieler zu Ende gegangen. „Krone“-Tirol-Journalistin Jasmin Steiner kennt dazu alle Details. UND: Warum sich der ukrainische Präsident Selenskyj vorstellen könnte, das Treffen mit Kreml-Chef Putin in Österreich zu veranstalten, das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.