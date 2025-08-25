Kindern aufgelauert, amfAR-Gala und Elch „Emil“

In der Wiener Seestadt wächst die Angst: Männer sollen Kinder beobachten, ansprechen und sogar verfolgen. Eltern fühlen sich hilflos. UND: Glanz, Glamour und Charity: Bei der amfAR-Gala in Salzburg glänzten internationale Stars am Red Carpet. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.