Motorrad-Pärchen fuhr auf stehendes Auto auf

Ereignet hat sich der Unfall auf der B161 am Montagnachmittag, gegen 13.30 Uhr. Der 46-jährige Motorradfahrer habe noch eine Vollbremsung eingeleitet, diese kam aber zu spät. Der Biker und dessen Mitfahrerin krachten gegen das Heck des Autos einer 18-jährigen Einheimischen, die wegen eines Abbiegers vor ihr angehalten hatte.