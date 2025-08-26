Motorrad-Pärchen fuhr auf stehendes Auto auf

Folgenschwerer Unfall auf der Pass-Thurn-Straße bei Jochberg im Tiroler Bezirk Kitzbühel: Ein 46-jähriger Motorradfahrer und dessen Begleiterin (51) fuhren auf ein Auto auf, das verkehrsbedingt angehalten hatte. Das Pärchen stürzte und verletzte sich dabei. Ein Rettungseinsatz folgte – auch ein Notarzthubschrauber war vor Ort.
Ereignet hat sich der Unfall auf der B161 am Montagnachmittag, gegen 13.30 Uhr. Der 46-jährige Motorradfahrer habe noch eine Vollbremsung eingeleitet, diese kam aber zu spät. Der Biker und dessen Mitfahrerin krachten gegen das Heck des Autos einer 18-jährigen Einheimischen, die wegen eines Abbiegers vor ihr angehalten hatte.
Nach erfolgter Erstversorgung wurden sie ins Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert.
Die Polizei
„Durch die Kollision bzw. den anschließenden Sturz wurden der 46-Jährige und seine 51-jährige Mitfahrerin verletzt. Nach erfolgter Erstversorgung wurden sie ins Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert“, so die Polizei.
Alkotests verliefen allesamt negativ
Alle anderen Unfallbeteiligten seien unverletzt geblieben. Am Motorrad und am Auto der 18-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden. Durchgeführte Alkotests verliefen allesamt negativ. Neben Rettung und Polizei war auch der Notarzthubschrauber „Christophorus 4“ vor Ort.
