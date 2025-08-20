ESC kommt nach Wien ++ Partys im Jugendhäfn

Der Eurovision Song Contest 2026 kehrt zurück in die Wiener Stadthalle. Bereits zum dritten Mal richtet Österreichs Hauptstadt den Wettbewerb aus. Außerdem: Es wird nicht ruhig rund um die Justizanstalt Münnichplatz. Jugendliche Straftäter sollen dort Partys feiern, Drogen konsumieren und sich prügeln.