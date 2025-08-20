krone.tv-News-Show

ESC kommt nach Wien ++ Partys im Jugendhäfn

News Show
20.08.2025 17:30
0 Kommentare

Der Eurovision Song Contest 2026 kehrt zurück in die Wiener Stadthalle. Bereits zum dritten Mal richtet Österreichs Hauptstadt den Wettbewerb aus. Außerdem: Es wird nicht ruhig rund um die Justizanstalt Münnichplatz. Jugendliche Straftäter sollen dort Partys feiern, Drogen konsumieren und sich prügeln.

Weitere Videos
krone.tv-News-Show
Trumps Mikrofon-Panne ++ Friedhofsdrama in Tirol
News Show
krone.tv-News-Show
Promi-Anwalt verurteilt ++ Messerattacken in Wien
News Show
krone.tv-News-Show
Trump trifft Putin ++ Radweg-Aus für E-Moped
News Show
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf