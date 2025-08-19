Trumps Mikrofon-Panne ++ Friedhofsdrama in Tirol

Bevor US-Präsident Trump in Washington den ukrainischen Präsidenten Selenskyj und führende Europäer traf, zeichnete ein versehentlich aktiviertes Mikrofon ein Gespräch auf, das offenbar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Und: Skandal in Innsbruck: Eine Verstorbene wurde in einem Sarg ohne Deckel beerdigt. Im Zentrum: eine prominente Tiroler Familie und eine bekannte Persönlichkeit der Bestattungsbranche. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone-News am 19. August mit Moderatorin Stefana Madjarov.