Sommerschule für Lehrer ++ Mord in der Steiermark

Eine 61-jährige Frau wurde am Donnerstag in Leoben tot aufgefunden, sie wies mehrere Stichwunden auf. Außerdem: Eine verpflichtende Sommerschule soll außerordentlichen Schülern ab nächstem Jahr helfen, Deutsch zu lernen. Bildungsminister Wiederkehr will dafür notfalls Lehrkräfte verpflichten.