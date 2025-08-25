Für die Steirer gibt es Pointen auf Krankenschein

Zu einem wahren Erfolgsgaranten für die Komödie Graz haben sich die Gastspiele von Stars aus Film und Fernsehen entwickelt. „In der ersten Saison haben wir mit drei Gastspielen begonnen“, erinnert sich das Duo. Mittlerweile stehen die Stars Schlange: Broadway-Legende Ute Lemper kommt mit einem Weill-Programm nach Graz, Star-Mime Ulrich Tukur mit einer Liebeserklärung an seine Herzensheimat Venedig, Eva Mattes bringt gemeinsam mit Sängerin Etta Scollo den Bestseller „Meine geniale Freundin“ auf die Bühne und mit Wencke Myhre kommt eine echte Musik-Legende nach Graz: „Sie entwickelt eine eigene Show für Graz – mit all ihren Hits, aber auch Musik von Abba bis Udo Jürgens“, erzählt Harnik.