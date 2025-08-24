Haus in Thaur stand lichterloh in Flammen

Ausgang in Garage, Näheres noch unklar

Ausgangspunkt des Brandgeschehens dürfte laut derzeitigen Ermittlungen die Garage gewesen sein. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrmänner leicht verletzt. Der gesamte Bereich der Dörferstraße/Schulgasse/Prof-Stabinger-Weg mussten während der Löscharbeiten gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Feuerwehren waren mit 14 Fahrzeugen und rund 110 Mann vor Ort, dazu ein Rettungswagen und ein Kriseninterventionsteam. Auch der Bürgermeister und Gemeinderäte von Thaur waren zur Brandstelle geeilt.