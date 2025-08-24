Vorteilswelt
Auslöser in Garage

Haus in Thaur stand lichterloh in Flammen

Tirol
24.08.2025 20:40
Die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen (Symbolbild).
Die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen (Symbolbild).(Bild: Birbaumer Christof)

Große Rauchsäulen über dem Inntal wiesen am Sonntagvormittag auf einen Brand in Thaur (Tirol) hin. Ausgehend von einer Garage hatten die Flammen auf ein Mehrparteienhaus übergegriffen. Es folgte ein aufwendiger Einsatz.

Gegen 9.15 Uhr meldete die Leitstelle Tirol das Brandereignis in Thaur. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife schlugen bereits meterhohe Flammen über den äußeren Teil der Fassade in Richtung Dachstuhl.

Andere Feuerwehren nachalarmiert
Die eingetroffene Feuerwehr Thaur begann unmittelbar danach mit den Löscharbeiten. Aufgrund des Brandausmaßes wurden die Kameraden aus Rum und Hall nachalarmiert. Ein Ausbreiten des Brandes auf das Nachbarhaus konnte zwar verhindert werden, es entstand aber trotzdem Sachschaden an der Fassade beziehungsweise den Fenstern.

Nur eine Person im Gebäude
In dem Mehrfamilienhaus befand sich zur Zeit des Brandes nur eine Person, die sich, als sie die Rauchentwicklung wahrnahm, selbst aus dem Haus in Sicherheit bringen konnte. Der Sachschaden an den beiden Häusern ist derzeit unbekannt.

Ausgang in Garage, Näheres noch unklar
Ausgangspunkt des Brandgeschehens dürfte laut derzeitigen Ermittlungen die Garage gewesen sein. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrmänner leicht verletzt. Der gesamte Bereich der Dörferstraße/Schulgasse/Prof-Stabinger-Weg mussten während der Löscharbeiten gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Feuerwehren waren mit 14 Fahrzeugen und rund 110 Mann vor Ort, dazu ein Rettungswagen und ein Kriseninterventionsteam. Auch der Bürgermeister und Gemeinderäte von Thaur waren zur Brandstelle geeilt.

Tirol

