RK-2 wird leiser und bleibt vorerst in Reutte

Thomas Jank, Geschäftsführer der ARA-Flugrettung, die den RK-2 betreibt, atmet tief durch. „Wir haben einen Weg gefunden, um konstruktiv miteinander umzugehen“, freut sich Jank im Gespräch mit der „Krone“. Mit „Wir“ meint er die ARA-Flugrettung und den Gemeindeverband Reutte als Betreiber des Flugplatzes beim Krankenhaus und Pflegeheim in Reutte. Dort ist die ARA mit dem Notarzthubschrauber RK-2 seit 2005 stationiert – und hätte eigentlich absiedeln müssen.