Metall-Müll in gelbe Tonne: „System funktioniert“

Die EU ist im weltweiten Vergleich Vorreiter, wenn es um das Recyceln von Plastik geht. „Da tut sich viel“, bestätigt Schreyer. So sollen z.B. Einwegverpackungen wie die Kleinverpackungen für Seifen und Shampoos ab dem Jahr 2030 massiv eingeschränkt werden. Es etablieren sich zudem weitreichend Plastiksackerl-Verbote.