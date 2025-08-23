Vorteilswelt
Fazit nach 8 Monaten

Metall-Müll in gelbe Tonne: „System funktioniert“

Steiermark
23.08.2025 05:58
Seit 1. Jänner kommt Metall in den gelben Plastikmüll: Christian Schreyer (links) bei der ...
Seit 1. Jänner kommt Metall in den gelben Plastikmüll: Christian Schreyer (links) bei der Präsentation im Vorjahr.(Bild: Pail Sepp)

Seit Jänner ist die blaue Tonne Geschichte, Kunststoff- und Metallverpackung werden nun gemeinsam gesammelt. Ein steirischer Abfallexperte zieht eine positive Bilanz – und bedauert das gescheiterte weltweite Plastikabkommen.

Mit dem Jahreswechsel wurde österreichweit ein neues Sammelsystem eingeführt. Kunststoff- und Metallverpackungen werden nun gemeinsam in der gelben Tonne gesammelt. Anlass für diese Änderung waren unter anderem moderne Trennsysteme, die eine nachträgliche Trennung von Kunststoff und Metall in hoher Qualität ermöglichen.

Zeitgleich wurde die Einwegpfandpflicht für Getränkeflaschen und -dosen eingeführt. Christian Schreyer, Geschäftsführer der steirischen Abfallverbände, zieht nach rund acht Monaten folgendes Fazit: „Die neue Sammlung funktioniert inzwischen und wird von der Bevölkerung auch gut verstanden.“

Plastik im Bau und in Fahrzeugtechnik für lange Verwendungszeiten hat seine Berechtigung. 

Christian Schreyer, Dachverband Abfallwirtschaft

„Einsatz von Plastik nicht generell verteufeln“
Österreichweit wird jährlich eine Million Tonnen Müll entsorgt. Plastikverpackungen machen rund ein Drittel davon aus. „Der Einsatz von Plastik ist ja nicht generell zu verteufeln“, erklärt Schreyer. Bei langlebigen Produkten mache Plastik ihm zufolge Sinn, kritischer sind kurzlebige Einwegverpackungen. 

In Österreich verbleibt das Plastikmüllaufkommen weitgehend stabil auf hohem Niveau. Dafür steigt die Recyclingquote. Es wurde massiv in hochwertige Sortieranlagen investiert. Nur wirklich minderwertige Verpackungen, wie etwa Netze für Orangen, werden weiterhin als Ersatzbrennstoff eingesetzt.

Leicht- und Metallverpackungen werden seit Jahresbeginn gemeinsam gesammelt.
Leicht- und Metallverpackungen werden seit Jahresbeginn gemeinsam gesammelt.(Bild: Pail Sepp)

Die EU ist im weltweiten Vergleich Vorreiter, wenn es um das Recyceln von Plastik geht. „Da tut sich viel“, bestätigt Schreyer. So sollen z.B. Einwegverpackungen wie die Kleinverpackungen für Seifen und Shampoos ab dem Jahr 2030 massiv eingeschränkt werden. Es etablieren sich zudem weitreichend Plastiksackerl-Verbote.

Gescheitertes Plastikabkommen: „Verpasste Chance“
Die Umsetzung des gescheiterten weltweiten Plastikabkommens wäre laut Schreyer sinnvoll gewesen. Jährlich werden weltweit ca. 400 Millionen Tonnen Plastik produziert. Ohne ein wirksames Abkommen wird der Konsum von Plastik bis 2050 weltweit auf 600 Millionen Tonnen steigen. „Leider eine verpasste Chance“, äußert sich der Experte zum gescheiterten Abkommen.

Große Leidtragende dieser Entscheidung werden Entwicklungs- und Schwellenländer sein. „Durchgesetzt haben sich die Erdöl-produzierenden Staaten, die gute Geschäfte machen wollten“, bedauert Schreyer.

Theresa Kapper
