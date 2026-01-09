Mercosur-Deal ist durch ++ Strafe wegen Fellnase

Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen ist ein Durchbruch beim umstrittenen EU-Mercosur-Handelsabkommen mit den vier südamerikanischen Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay gelungen. Außerdem: In der Wiener U-Bahn tappte eine Fellnase ohne Ticket in die Kontrolle. Die Krone News werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.