Lenker verlor nach Lkw-Kollision sein Leben

A21 kurzzeitig gesperrt

Die beiden Lkws blockierten sowohl die erste als auch die zweite Fahrspur. Die A21 war am Nachmittag kurzzeitig gesperrt, ist mittlerweile aber wieder befahrbar. Bis die Fahrzeuge abtransportiert werden konnten, wurden Autofahrer auf die Westautobahn (A1) umgeleitet. Auf der Wiener Westeinfahrt bildete sich ein Stau.