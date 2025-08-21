Lenker verlor nach Lkw-Kollision sein Leben

Ein schwerer Unfall zweier Lkws forderte am Donnerstagnachmittag das Leben eines Lenkers. Ein Sattelzug war auf einen weiteren aufgefahren, dabei wurde der Mann im Führerhaus eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Der Lenker wurde durch die Kollision schwer verletzt eingeklemmt – die Feuerwehrleute mussten den Mann zuerst befreien, bevor er an die Rettungskräfte übergeben werden konnte. Laut Polizei waren die Verletzungen des Mannes zu schwer – er verstarb noch an der Unfallstelle.
A21 kurzzeitig gesperrt
Die beiden Lkws blockierten sowohl die erste als auch die zweite Fahrspur. Die A21 war am Nachmittag kurzzeitig gesperrt, ist mittlerweile aber wieder befahrbar. Bis die Fahrzeuge abtransportiert werden konnten, wurden Autofahrer auf die Westautobahn (A1) umgeleitet. Auf der Wiener Westeinfahrt bildete sich ein Stau.
