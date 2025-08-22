Landespolitik bei Aus für Notärzte (fast) einig

Personal ist entscheidend

Edith Kollermann (Neos) warnt vor Panikmache und betont: „Gut ausgebildetes Personal wird entscheidend sein.“ Das sieht auch Silvia Moser (Grüne) so und fordert, Notärzte dürften erst abgezogen werden, wenn genug Notfallsanitäter die zweijährige Ausbildung absolviert haben. Klar gegen die Reduktion der Notarztstellen ist die KPÖ: „Die Menschen in NÖ haben ein Recht auf beste medizinische Versorgung!“