Wie gefährliche Blutsauger keine Chance haben

Penetrantes Surren, weiße Streifen, gefährliche Viren im Gepäck – das ist die Asiatische Tigermücke. Sie kann Krankheitserreger wie Dengue-, Zika- oder Chikungunya-Viren übertragen. Hierzulande ist das Risiko zwar gering, doch die Art ist seit 2022 in allen Bundesländern nachgewiesen worden.

Dagegen lässt sich aber etwas unternehmen, wie Tirols Gesundheitsdirektorin Theresa Geley erklärt: „Die Tigermücke kann sich in unserer Umgebung nur ansiedeln, wenn sie geeignete Brutplätze findet. Mit einfachen Maßnahmen können wir alle dazu beitragen, die Verbreitung einzudämmen und so die Gesundheit zu schützen.“