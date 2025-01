Richterin zu Räuber: „Sie nehmen das nicht ernst!“

Zum siebten Mal saß der erst 18 Jahre alte und gebürtige Salzburger in einem Verhandlungssaal der Strafjustiz, diesmal sogar vor zwei Richtern und drei Schöffen. Innerhalb von drei Jahren hat der Jung-Kriminelle eine Fülle an Vorstrafen gesammelt, darunter ein schwerer Raub unter Einsatz einer Pistole. Und beim Prozess am Dienstag ging es wieder um einen Raubüberfall: Am 10. Oktober hatte er zwei 13-Jährige getroffen, um die Trafik am Lieferinger Spitz in Salzburg auszurauben. Die Unmündigen waren mit Maske und Messer bewaffnet, der Angeklagte machte den Aufpasser, erklärte der Staatsanwalt: „Der 18-Jährige hat die beiden bestärkt und wusste genau Bescheid.“ Zudem hat er Wochen zuvor ein Fahrrad aufgebrochen und gestohlen.