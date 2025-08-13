300-Kilo-Häftling ++ Ein Toter bei Gasexplosion

Ein 300-Kilo schwerer Häftling kostet dem Steuerzahler 55.000 Euro im Monat. Der junge Mann soll mit Drogen gehandelt haben. Außerdem: Bei Arbeiten an einer Gasleitung wurde ein Mitarbeiter der Wiener Netze getötet und ein weiterer schwer verletzt. Die Untersuchungen zum Unfallhergang laufen.