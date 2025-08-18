Promi-Anwalt verurteilt ++ Messerattacken in Wien

In Wien ist es zu mehreren Messerattacken gekommen. Ein 24-Jähriger schleppte sich in die Polizeistation. Zwei Syrer wurden vorläufig festgenommen. Außerdem: Der bekannte Wiener Rechtsanwalt Manfred Ainedter ist am Montag am Landesgericht wegen übler Nachrede verurteilt worden. Der Staranwalt meldete volle Berufung an.