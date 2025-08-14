Trump trifft Putin ++ Radweg-Aus für E-Moped

Mit Hochspannung blickt die Welt am Freitag nach Alaska: Dort treffen sich US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin zu einem Gipfel, der im Zeichen des Ukraine-Krieges steht. Nun ist erstmals bekannt, wie das brisante Treffen ablaufen soll. Und: Viele in Österreich regen sich über E-Mopeds auf den Radwegen auf und Verkehrsminister Peter Hanke will jetzt handeln. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 14. August, mit Moderatorin Stefana Madjarov.