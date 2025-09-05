Was wird aus Baujuwel an der Brigittenauer Lände?

Hausbesitzer würde gerne, kann aber nicht

Das Haus gehört jedenfalls einem Geschäftsinhaber, der aus dem Bezirk ist und nicht unbedingt für Unzuverlässigkeit bekannt ist, heißt es aus gut informierten Kreisen. Ein weiteres Haus betreue er sehr gut, die Wohnungsbesitzer sollen dort nichts zu bemängeln haben. Doch dreimal soll ihm im Lauf der letzten Jahre die zuständige Baufirma Konkurs gegangen sein und von einem Tag auf den anderen die Arbeit niedergelegt haben. Mittlerweile, so heißt es, sei er selbst schon verzweifelt. Bleibt nur zu hoffen, dass die richtige Baufirma bald gefunden wird. Um aus der Bausünde wieder ein Juwel zu machen.