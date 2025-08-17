Volksschauspiele blicken auf erfolgreichen Sommer

Mit 16.800 Besuchern in sechs Wochen dürfen sich die Tiroler Volksschauspiele über eine volle Auslastung freuen. „Romeo & Julia“ überzeugten bei den Vorstellungen auf ganzer Linie.
Die Bilanz der Tiroler Volksschauspiele kann sich sehen lassen: 16.800 Besucher sorgten für eine hundertprozentige Auslastung. Romeo und Julia verliebten sich also Abend für Abend in der ausverkauften Kuppelarena. „Wir sind überwältigt, überglücklich und ja, auch ein kleines bisschen müde“, meinte ein strahlender Gregor Bloéb gestern Abend nach der letzten Vorstellung der allabendlich mit Standing Ovations gefeierten „Greatest Show on Earth“.
Doch auch die beiden anderen Produktionen erwiesen sich als wahre Publikumsmagneten, die Tiroler Volksschauspiele unter der künstlerischen Leitung von Gregor Bloéb können auf einen erfolgreichen Sommer zurückblicken. Besonders geehrt wurden nach der Dernière die Menschen hinter den Kulissen, die Unersetzlichen.
Der Pokal Ruth wanderte stellvertretend an Langzeit-Garderobiere Frieda Fink und den allzeit freundlichen Mann am Einlass Johannes Spiess und wird von nun an im Monatsrhythmus an einen weiteren Unersetzlichen übergeben.
