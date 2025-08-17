Volksschauspiele blicken auf erfolgreichen Sommer

Die Bilanz der Tiroler Volksschauspiele kann sich sehen lassen: 16.800 Besucher sorgten für eine hundertprozentige Auslastung. Romeo und Julia verliebten sich also Abend für Abend in der ausverkauften Kuppelarena. „Wir sind überwältigt, überglücklich und ja, auch ein kleines bisschen müde“, meinte ein strahlender Gregor Bloéb gestern Abend nach der letzten Vorstellung der allabendlich mit Standing Ovations gefeierten „Greatest Show on Earth“.