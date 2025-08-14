„Krone zu Mittag“

Luxus auf Staatskosten und Trump-Putin-Gespräch

Krone zu Mittag
14.08.2025 16:19
0 Kommentare

In Salzburg ging es bei einer dreitägigen „Arbeitsklausur“ der Kassenchefs so richtig luxuriös zu: 250 Spitzenmanager genossen Golf, Wellness und Fünf-Sterne-Service, trotz Riesendefizit und Sparpaketen für Patienten. Jetzt stehen die Kosten fest: Fast 260.000 Euro Steuergeld flossen allein für das Verwöhnprogramm. Und: US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin treffen sich am Freitag in Alaska, um über den Ukraine-Krieg zu verhandeln. Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag mit Moderatorin Tanja Pfaffeneder.

Weitere Videos
„Krone zu Mittag“
Österreichs teuerster Häftling und Benko-Prozess
Krone zu Mittag
„Krone zu Mittag“
Todestag Lugner, Video-Überwachung und Leichenfund
Krone zu Mittag
„Krone zu Mittag“
Radler in Gefahr, Häftlings-Mietbonus und Start-up
Krone zu Mittag
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf