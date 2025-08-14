Luxus auf Staatskosten und Trump-Putin-Gespräch

In Salzburg ging es bei einer dreitägigen „Arbeitsklausur“ der Kassenchefs so richtig luxuriös zu: 250 Spitzenmanager genossen Golf, Wellness und Fünf-Sterne-Service, trotz Riesendefizit und Sparpaketen für Patienten. Jetzt stehen die Kosten fest: Fast 260.000 Euro Steuergeld flossen allein für das Verwöhnprogramm. Und: US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin treffen sich am Freitag in Alaska, um über den Ukraine-Krieg zu verhandeln. Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag mit Moderatorin Tanja Pfaffeneder.
