Österreichs teuerster Häftling und Benko-Prozess

Wie leben Österreichs schwerste Häftlinge wirklich hinter Gittern? Warum kostet die Betreuung dieser besonders schweren Insassen die Steuerzahler ein Vermögen, während andere monatelang auf Arzttermine warten? Die „Krone“ kennt die überraschenden Details. Und: Innsbruck wird zum Schauplatz eines brisanten Prozesses: Am 20. Oktober muss Finanzjongleur René Benko vor Gericht. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.