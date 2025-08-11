Radler in Gefahr, Häftlings-Mietbonus und Start-up

Trotz der Sorgen um die Sicherheit nutzen Radfahrer weiter den Risiko-Radweg auf der B311 zwischen Weißbach bei Lofer und dem Diesbachbauern. Und: In Wien zahlt die Stadt jetzt einigen Straftätern Mietbeihilfe für private Wohnungen. Außerdem: Österreich steht vor großen Herausforderungen, wenn es darum geht, Forschungsergebnisse erfolgreich in Unternehmen zu bringen und Innovationen voranzutreiben. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“ mit Moderatorin Stefana Madjarov.