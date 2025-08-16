Wer baut, braucht neben Geld auch sehr viel Geduld

Änderungen gefordert

Und die Verfahren seien sehr komplex: „Wer bauen will, muss in vielen Fällen mehrere Planungs- und Genehmigungsschritte durchlaufen: vom örtlichen Raumordnungskonzept über die Flächenwidmung, den Bebauungsplan bis hin zur Baugenehmigung, ergänzt durch wasserrechtliche, naturschutzrechtliche und andere Spezialgenehmigungen. Jeder dieser Schritte kann neue Auflagen, Gutachten oder Stellungnahmen erfordern – und damit Zeitaufwand und die Kosten erhöhen.“