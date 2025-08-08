Trump-Szenario bei Asyl? ++ Waffenstopp für Israel

Migrationsexperte Gerald Knaus nimmt zehn Jahre nach Beginn der großen Flüchtlingsbewegung Europa in die Pflicht. Und: Die deutsche Bundesregierung zieht eine rote Linie: Wegen der Eskalation im Gazastreifen stoppt Berlin ab sofort einen Teil seiner Rüstungsexporte nach Israel. Betroffen sind alle Waffen, die im Konfliktgebiet eingesetzt werden könnten. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone-News am Freitag, dem 11. Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.