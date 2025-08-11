Betrug: 23 Millionen Euro Schaden ++ Alko-Crash

23 Millionen Euro Schaden durch Betrug mit Sozialleistungen, zehn Prozent mehr Täter, 72 Prozent davon Ausländer. Die meisten Täter kommen aus Syrien, gefolgt von Ukraine, Afghanistan, Serbien und Türkei. Außerdem: ÖVP-Bürgermeister tritt nach Alko-Crash zurück. Der Ortschef war gegen zwei entgegenkommende Autos geprallt.