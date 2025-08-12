krone.tv-News-Show

Videoüberwachung ++ Urlaubsdrama in Jesolo

News Show
12.08.2025 17:30
0 Kommentare

Die Pläne von Innenminister Gerhard Karner zur Ausweitung der Videoüberwachung stoßen bei der Datenschutz-NGO epicenter.works auf scharfe Kritik, die darin einen massiven Eingriff in die Grundrechte sieht. Und am Montag ist nahe dem beliebten Urlaubsort Jesolo in Italien ein Bub am Strand verschwunden. Urlauber halfen bei der dramatischen Suche. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 12. August, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.

Weitere Videos
krone.tv-News-Show
Betrug: 23 Millionen Euro Schaden ++ Alko-Crash
News Show
krone.tv-News-Show
Trump-Szenario bei Asyl? ++ Waffenstopp für Israel
News Show
krone.tv-News-Show
Teilzeit-Debatte ++ Neue US-Zölle in Kraft
News Show
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf