Videoüberwachung ++ Urlaubsdrama in Jesolo

Die Pläne von Innenminister Gerhard Karner zur Ausweitung der Videoüberwachung stoßen bei der Datenschutz-NGO epicenter.works auf scharfe Kritik, die darin einen massiven Eingriff in die Grundrechte sieht. Und am Montag ist nahe dem beliebten Urlaubsort Jesolo in Italien ein Bub am Strand verschwunden. Urlauber halfen bei der dramatischen Suche. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 12. August, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.
