Hochzeit! Zumindest privat läuft‘s für Kalajdzic

EM kein Thema

Privat scheint also alles perfekt zu laufen bei Sasa. Und trotzdem wird sich in den kommenden Wochen womöglich ein dezentes Gefühl von Wehmut in ihm breitmachen. Wenn die Europameisterschaft angepfiffen wird, kann er nämlich nicht mit von der ÖFB-Partie sein. Im Februar zog er sich einen Kreuzbandriss, den dritten in seiner Karriere, zu – EM definitiv kein Thema.